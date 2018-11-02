Судьбу Лопарёвской школы в Курганской области решат 7 ноября

Лопарево, Курганская область, , 07:27 — REGNUM Апелляционное слушание по делу о понижении средней школы в селе Лопарёво (Мокроусовский район, Курганская область) до статуса начальной состоится 7 ноября, сообщили истцы — родители учащихся корреспонденту ИА REGNUM.

Апелляция была подана родителями на прежнее решение суда, вынесшего вердикт о «перепрофилировании» средней школы села в начальную. Предыдущий их иск был отклонен в конце августа Мокроусовским районным судом.

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Тогда суд аргументировал решение не в пользу лопарёвцев из-за того, что время поездки детей в соседнее село Рассвет укладывается в санитарные нормы, то есть не превышает получаса, как утверждали родители. Экспертиза определила, что поездка занимает не больше 26 минут, в то время как превышением считается время больше 30 минут.

Однако у родителей лопарёвских школьников есть претензия к порядку проведения экспертизы. Кроме того, они напоминают о том, что решение о реорганизации школы принималось вообще без учета их мнения. До сих пор это не считалось аргументом, поскольку ответчик отказывается считать изменение статуса школы реорганизацией. Родители же настаивают на обратном, подчеркивая, что это именно реорганизация.

Между тем Мокроусовский районный суд направил истцам возражения ответчика — директора МКОУ «Рассветская ООШ» от 10 октября, указывающие на «неправоту» лопарёвцев.

«В апелляционной жалобе указывается, что обучающиеся и родители (законные представители) детей форму обучения детей и образовательное учреждение вправе выбрать сами», — говорится в возражении на апелляционную жалобу родителей.

Однако, по данным школы Рассвета, с 1 июня по 31 августа 2018 года от родителей двух детей из Лопарёва поступили заявления с просьбой выдать личные дела, поскольку семьи переезжают из села в районный центр — в Мокроусово.

Также ответчик обвиняет лопарёвских родителей в предоставлении неверной информации: в их апелляционной жалобе сказано, что учеников 5−9 классов с начала нового учебного года принудительно возят в рассветскую школу.

Главный же аргумент — это время поездки из Лопарёва до Рассвета.

«МКОУ Рассветская общеобразовательная школа находится на расстоянии 20 км от села Лопарёво с заездом в деревню Сливное, из которых осуществляется подвоз обучающихся в Рассветскую школу. Время в пути составляет 20 минут. Подвоз детей в МКОУ Рассветская общеобразовательная школа осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821−10 от 29 декабря 2010 года №189», — говорится в документе ответчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за понижения статуса школы села Лопарёва со средней до начальной учеников начиная с пятого класса собираются возить в Рассвет. При этом в школе этого села учится восемь детей, а приезжать в него будут 16 лопарёвских школьников.

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