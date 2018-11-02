Кожемяко запустил масштабный проект по благоустройству дворов в Приморье

Владивосток, , 06:06 — REGNUM Уже в декабре 2018 года 400 дворовых территорий Приморья смогут получить финансирование на благоустройство. Как отметил врио главы региона Олег Кожемяко, приморцы на встречах уделяли особое внимания проблемам благоустройства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Поэтому по инициативе Кожемяко с 1 ноября был запущен масштабный краевой проект «400 дворов».

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«Это программа благоустройства, в которую войдут 400 адресов по всему краю. На то, какие дворы войдут в неё, повлияют жители. Для участия в проекте необходимо подать заявку на благоустройство, заверенную всего 20 подписями соседей. Приморцы решат, как именно будут благоустроены дворы, проголосовав за самые нужные и актуальные проекты. Никакого софинансирования. Работы будут проведены за счёт средств краевого бюджета», — сказал Олег Кожемяко, давая старт проекту.

По информации организаторов, проект пройдет в три этапа. Основная цель «400 дворов» — предоставление адресной помощи для благоустройства дворов и придомовых территорий.

На первом этапе, начавшемся 1 ноября, до 9 ноября на официальном сайте проекта уже можно выбрать из 12 предложенных вариантов благоустройства три самых актуальных и за них проголосовать.

«Людям предстоит решить, что им нужнее всего: современный воркаут, детская площадка, дополнительные парковочные места или что-то другое», — пояснили организаторы.

По итогам первого тура волонтеры сформируют три самые востребованные формы благоустройства, которые и будут в дальнейшем применяться в рамках проекта.

В финальной части, с 19 ноября по 1 декабря, приморцы смогут оформить и подать заявки с помощью специальной формы на сайте проекта. Проект финансируется за счёт краевого бюджета. Люди не будут платить за благоустройство, даже если территория является собственностью жильцов.

«Первые 400 правильно оформленных заявок от дворов, содержащие не менее 20 подписей жителей за реализацию той или иной инициативы по благоустройству из топ-3, будут приняты и в дальнейшем реализованы», — добавили организаторы.

Подать заявку можно через сайт, в МФЦ или общественную приемную администрации Приморского края.

5 декабря будет опубликован список победителей. Представителям инициативных групп вручат сертификаты — гарантию того, что победившая инициатива в каждом конкретном дворе будет реализована в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, как и в России в целом, реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и муниципалитетах благоустраивают общественные места, парковые зоны, скверы и дороги. Реализация нового проекта «400 дворов» значительно улучшит комфортное проживание приморцев.

По поручению Олега Кожемяко с 29 октября до 3 ноября муниципалитеты Приморья должны получить более 60 млн рублей на аварийный ремонт дорог и борьбу с гололедом. Столица Приморского края может получить 50 млн рублей на аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна и закупку противогололедных реагентов.

Также Олег Кожемяко заверил, что в 2019 году из краевого бюджета выделят субсидии на содержание дорог в городах и районах края, в том числе для уборки дорог после снегопадов.