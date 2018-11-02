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Ведущий в эфире CNN назвал белых мужчин угрозой для США

Общество

По его словам, большинство белого населения США — праворадикалы

Ведущий в эфире CNN назвал белых мужчин угрозой для США
cjuneau
Белые американцы

Вашингтон, 2 ноября 2018, 06:07 — REGNUM  Белые мужчины Соединенных Штатов являются главной угрозой для безопасности страны, заявил ведущий телеканала CNN Дон Лемон в прямом эфире, сообщает газета Independent.

Сообщается, что телеведущий освещал инцидент со стрельбой в Джефферсонтауне, в которой погибли двое чернокожих жителей США.

«Мы должны прекратить демонизировать людей и уже признать, что самая большая террористическая угроза в этой стране — это белые мужчины, большинство которых являются праворадикалами», — заявил Лемон.

По его словам, белые мужчины являются большей угрозой, нежели мусульмане или нелегальные мигранты. Компания CNN отказалась комментировать этот инцидент.

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