Кургинян: Десоветизация обернется дехристианизацией под аплодисменты Запада

Москва, , 05:43 — REGNUM Тотальная десоветизация не может не обернуться дехристианизацией, что должны понять и увидеть российские священнослужители, заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Неужели наши священнослужители не понимают, что эта десоветизация тотальная рано или поздно обернется дехристианизацией. Они не видят эти черты дехристианизации? Они не видят, как идет мир нисхождения, как он нахлестывает на человечество, и как этому аплодирует Запад?» — задал вопрос политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт также заявил, что Россия осталась последним оплотом живой идеальности в мире при всем ее поражении внутренними криминальными процессами.

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При этом, будучи частью западной цивилизации, Россия являет собой православную по своему культурному коду альтернативу модернистскому протестантскому проекту. Сам же этот проект уже переродился в свою противоположность, став царством «Золотого тельца».

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