В Североморске захоронены советские летчики, погибшие летом 1942 года

Североморск, Мурманская область, , 05:40 — REGNUM Торжественная церемония прощания с воинами времен Великой Отечественной войны прошла в Североморске, пишет «Мурманский вестник».

Уточняется, что это были члены экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого врагами 14 августа 1942 года: пилот Георгий Щербинин, штурман Игорь Зильберг и стрелок-радист Леонид Пластинин.

Летом этого года останки экипажа были извлечены со дна Среднего Ваенгского озера, где были найдены поисковиками.

Наши современники помнят и чтят подвиги героев Великой Отечественной войны, поэтому многие жители Мурманской области, а также командующий Северным флотом, адмирал Николай Евменов, мэр Владимир Евменьков, председатель координационного совета поисковых отрядов области Константин Добровольский отдали последний долг членам военного экипажа. В память погибших подразделения Северного флота провели военный парад.

По православной традиции епископ Североморский и Умбский Митрофан отслужил молебен по погибшим.

По военной традиции погребение сопровождалось залпами автоматов Калашникова. Память о советских летчиках была увековечена установлением обелиска над их могилами.

Отметим, что жители Мурманской области, как и жители многих других городов, не забывают подвигов своих дедов и прадедов. Так, в конце сентября этого года добровольцами города Мончегорска была проведена акция «Я помню! Я горжусь!», в рамках которой состоялась уборка захоронений советских воинов.

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