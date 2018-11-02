В США впервые за пять лет состоялась казнь на электрическом стуле

Нэшвилл, США, , 05:38 — REGNUM В США впервые за последние пять лет казнили преступника на электрическом стуле, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Эдмунд Загорски стал первым казненным таким способом в штате Теннесси с 2007 года и вторым приговоренным к казни на электрическом стуле в штате с 1960 года.

Сам Загорски был приговорен к казни в 1984 году за убийство двух человек. Ему предлагали в качестве наказания выбрать смертельную инъекцию, однако преступник предпочел выбрать электрический стул. Последняя до этого момента казнь подобным способом проводилась в штате Вирджиния в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в тюрьме Хазлтон был убит известный преступник Джеймс Балджер по прозвищу Уайти. По данным полиции, его убил другой заключенный этой тюрьмы на следующий день после перевода Балджера в Хазлтон.

Читайте ранее в этом сюжете: В американской тюрьме убили известного бандита Джеймса Балджера