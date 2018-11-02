Кургинян: «Красное пламя с Востока» спасло западную цивилизацию от гибели

Москва, , 05:33 — REGNUM Запад Модерна из классической цивилизации прогресса превратился в царство Содома и Гоморры, отказавшись от идей прогресса и гуманизма, и он бы рухнул еще после Первой мировой войны, если бы не «красное пламя с Востока», заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Смотрите, что с ней произошло. Это была цивилизация Модерна, прогресса, очень жестких нравственных норм, осуждения Содома и Гоморры… Она взяла вот так повернулась, и это стало цивилизацией Содома и Гоморры, это стало цивилизацией имморализма, это стало цивилизацией так называемой толерантности, это стало цивилизацией Золотого тельца. Она не была такой», — заявил политолог.

По его словам, в каком-то смысле в настоящее время русские отстаивают реликты гуманизма, который ранее был ядром западной цивилизации. Сейчас же в России наблюдается спор между гуманистами, которые отстаивают гуманистические основания, и сторонниками постмодернистской «цивилизации низа», которые эти основания хотят разрушить до основания.

«Классический просвещенческий западный гуманизм рухнул в Первую мировую войну, в этом ужасе, конвульсии, которую никто не понимал. И если бы на Востоке не полыхнуло это красное пламя, то цивилизация рухнула бы вниз, она бы рухнула в бездну неверия и всего остального. Там было поднято снова это знамя (какое оно, сколько оно всего совершило), важно то, что вдруг возникла новая надежда на новый мир, снова возникла концепция развития человека… Часть людей идет к богу, часть людей идет к Человеку с большой буквы, неважно», — продолжил политолог, добавив, что часть людей нисходит, и это невозможно игнорировать.

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Напомним, что лидер движения «Суть времени» также заявил, что Россия осталась последним очагом живой идеальности в мире в ситуации, когда протестантская идеальность стала своей противоположностью. При этом и протестантская, и православная цивилизации в равной степени являются западными, альтернативами друг другу.

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