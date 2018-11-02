Авиакомпания «Якутия» будет возвращать деньги пассажирам шести рейсов

Якутск, , 05:36 — REGNUM Авиакомпанией «Якутия» принято решение вернуть деньги за билеты, купленные на шесть рейсов за границу. Перевозчик обещает рассчитаться с пассажирами в полном объёме без штрафов и сборов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Решение принято в связи с ограничениями, введёнными в отношении авиакомпании по указанию Росавиации. «Якутии» запрещено выполнять международные коммерческие перевозки до устранения сделанных ей федеральным агентством международного транспорта замечаний.

«При обращении пассажиров, «Якутия» осуществит возврат стоимости авиабилетов в полном объёме в установленном порядке: без штрафов и сборов», — заверили в авиакомпании.

Речь идёт о шести рейсах: Якутск — Харбин, Якутск — Сеул, Иркутск — Ташкент, Южно-Сахалинск — Нарита и Краснодар — Прага (на две разные даты).

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Возврат стоимости билетов будет осуществляться по месту их приобретения. Параллельно руководство «Якутии» продолжает переговоры с другим авиаперевозчиком о выполнении рейсов, попавших под запрет.

В «Якутии» также заверили, что все усилия авиакомпании сейчас направлены на выполнение обязательств перед пассажирами, обеспечении их прав, устранении недостатков по результатам внеплановой проверки Росавиации. В авиакомпании надеются на скорейшее возобновление перевозок на международных направлениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, табу на выполнение международных рейсов было наложено на «Якутию» после инцидента с самолётом «Суперджет», 10 октября выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. После ЧП четыре пассажира обратились за медпомощью с жалобами на головную боль, больше никто не пострадал. В числе причин аварии назывался гололёд на взлётно-посадочной полосе и её недостаточная протяжённость в связи с ремонтом, однако при проверке инцидента также выяснилось, что «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выполняла сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.