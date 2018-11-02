Кургинян: протестантский и православный миры — части западной цивилизации

Москва, , 05:16 — REGNUM Мир протестантский с его идеей богопокинутости и разобщенности и мир русского православия с его идеей соборности прекрасны каждый по-своему при том, что они оба являются западными, тем более странно звучит идея «вхождения России в западную цивилизацию», заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Совершенно ясно, что эта идеальность формировалась, во многом, сначала на русском православии. Сформировалась она на том, что в православии, в отличие от других религий (а религии формируют душу и идентичность), не было чистилища. Сформировалась она на том, что шел спор о нисхождении Святого Духа, сформировалась она на том, что была соборность. И говорить о том, что одним способом живут народы протестантства, где главное — мир оставлен богом, иди туда и прорывайся один, и русские, которые всё время хотят жить собором, невозможно. Это совершенно разные миры. И они прекрасны тем, что они разные», — заявил эксперт.

По его словам, на каком-то этапе нашей истории, маркируемом перестройкой и всем, что за ней последовало, возобладала идея вхождения России в какую-то непонятную «западную цивилизацию». При этом совершенно непонятно, как можно туда входить, если Россия испокон века является ее частью, частью христианского западного мира. А во-вторых, этой самой «западной цивилизации» в том понимании, в котором ее рисуют, уже давно нет, она прекратила свое существование.

Ранее лидер движения «Суть времени» отмечал, что Россия осталась последним очагом живой мечты о чём-то высоком, при всех несовершенствах и криминальных проблемах современной России, чего уже нет в Европе и на Западе в целом.

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