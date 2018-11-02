Кургинян: Россия осталась последним в мире очагом живой идеальности

Москва, , 04:58 — REGNUM У каждого народа есть своя мечта, но так вышло, что у русского народа она продолжает носить живой, хоть и не идеальный характер, заявил политолог, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, у каждого народа есть своя мечта, а у некоторых она носит особенно напряженный характер. Например, трудно себе представить мир без еврейской мессианской мечты. Еврейский народ сквозь века проносил эту мечту через все трудности рассеяния и невзгоды, встававшие на его пути, и при этом никто не смеет упрекать этот народ в наличии такой мечты. В то же самое время по отношению к Всемирному русскому собору почему-то подобное охаивание допустимо. А при этом именно у русской молодежи еще не убита страсть к сложности.

«Но вот я знаю прекрасно, что вот я могу оказаться на любом фестивале — Авиньон, Эдинбург и так далее — я знаю всё, что там будет происходить. Ты поставишь спектакль после спектакля, там десять минут посидят, похлопают, два журналиста тебя спросят и разойдутся. А здесь стоит молодежь и до двух часов ночи спорит о нисхождении Святого Духа, о коммунизме, неизвестно о чём. Вот эта горячая русская молодежь, я убежден, в таком виде в Европе не сохранилась», — заявил театральный режиссер, добавив, что авангардные течения в театре загнаны в подполье, и об этом он знает не понаслышке от его друзей в Испании и в других странах.

По словам Кургиняна, Россия осталась последним очагом живого, но крайне несовершенного и серьезно криминализованного мира идеальности, и сформировалась она изначально на идеях русского православия.

Ранее писатель Александр Проханов, комментируя заседания общественной организации «Всемирный русский народный собор», юбилейное, двадцать пятое заседание которого проходит в Москве, отметил, что русский народ с дохристианских времен пронес через православие, русский космизм и большевизм мечту о великой справедливости.

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