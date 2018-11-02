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Верховный суд отказался от пересмотра приговора блогеру Носику

Общество

Адвокат Носика прокомментировал вердикт

Москва, 2 ноября 2018, 04:35 — REGNUM  Верховный суд отказал в пересмотре дела Антона Носика, осужденного в 2016 году за экстремизм, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, жалоба в Верховный суд была направлена в связи с новыми разъяснениями по применению ст. 282 УК РФ, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, Антон Носик был приговорен Пресненским судом Москвы в октябре 2016 г. к штрафу в размере 500 тыс. рублей за размещение в интернете материалов экстремистского содержания. В июле 2017 года Антон Носик скончался от инфаркта миокарда.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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