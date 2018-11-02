Пользователи соцсетей разделили радость китайских панд от первого снега

Пекин, , 04:33 — REGNUM Видеоролик с радостными от первого снега пандами, снятый китайским телеканалом CGTN, набирает популярность среди пользователей социальных сетей.

На опубликованных кадрах видно, как панды валяются в снегу, играют с качелями, едят бамбук, лежат на скамейках и радуются первому снегу. Задним фоном к этим кадрам играет веселая музыка, которая делает видеоролик еще забавней. Отмечается, что эти панды видят снег впервые, так как на северо-восток Китая они прибыли из южных провинций.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября видеоролик с редкими белыми лосями, снятый автомобилистом в Канаде, просмотрели уже 4 миллиона человек. В видеоролике показано, как белая лосиха переводит через дорогу своего белого детеныша.

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