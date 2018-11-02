«Квартал красных фонарей» в Амстердаме может переехать

Амстердам, , 04:05 — REGNUM Члены нидерландских партий GroenLinks, D66 и SP собираются предложить правительству перенести «квартал красных фонарей» из центра Амстердама, сообщает газета Parool.

Несмотря на то, что квартал является историческим для центра города, его судьба все равно обсуждается местными политиками. Сообщается, что большой поток туристов приносит множество неудобств и жителям района, и «работающим» там женщинам.

Отмечается, что туристы, как правило, женщин просто разглядывают и фотографируют, однако за интимными услугами не обращаются, что, как считается, вредит их бизнесу.

Члены вышеупомянутых партий предлагают властям выдавать новые лицензии на проституцию за пределами центра города. Они считают, что тогда женщины смогут таким образом зарабатывать и не сталкиваться с толпами туристов.