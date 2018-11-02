В Адыгее девушка погасила долг приюта, чтобы отдать котенка в добрые руки

Майкоп, , 03:49 — REGNUM Жительница Адыгеи, пожелавшая остаться неизвестной, оплатила долг волонтерской организации «Бездомные животные Майкопа» перед ветеринарной клиникой суммой в 340 тысяч рублей, чтобы волонтеры помогли забрать найденного ею бездомного котенка, сообщает «Регион онлайн».

Сообщается, что девушка принесла в организацию найденного котенка и попросила его взять в приют. Сотрудники ей объяснили, что пока не могут принять животное из-за крупного долга перед ветеринарной клиникой. После этого девушка оплатила долг волонтерской организации и отдала им котенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября бездомная кошка случайно оказалась на показе мод в Стамбуле. Сообщается, что кошка улеглась на подиум прямо под ногами моделей, которые были вынуждены обходить животное. Потом кошка сама продефилировала по подиуму вместе с моделями, чем изрядно развеселила зрительский зал.

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