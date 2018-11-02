На выставке Сальвадора Дали в Екатеринбурге поврежден экспонат

Екатеринбург, , 00:26 — REGNUM Любительницы селфи испортили одну из картин Сальвадора Дали на выставке в Екатеринбурге, пишет 2 ноября «Вечерний Екатеринбург».

Инцидент произошел 1 ноября в международном центре искусств «Главный проспект». Кроме картины Дали, у которой из-за попытки сделать селфи пострадало полотно, любительницы искусства повредили и картину Франсиско Гойя из серии «Капричос».

Скрывшихся после случившегося посетительниц музея ищут, полиция начала поверку по факту повреждения предметов искусства. Картины отправлены на экспертизу.

По данным СМИ, «ценительницы» искусства, фотографируясь, уронили стенд с двумя картинами. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Москве арестован житель Воронежской области, повредивший шедевр Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее.

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