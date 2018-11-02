В Узбекистане заявляют, что молодежь страны меньше привержена терроризму

Ташкент, , 00:07 — REGNUM Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности в Узбекистане за шесть месяцев нынешнего года среди лиц в возрасте до 30 лет снизилось более чем на 65,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил избранный генсек ШОС, директор Института стратегических и международных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Владимир Норов.

«В настоящее время проблема радикализации молодежи является одной из самых опасных и острых и проходит на фоне комплекса нерешенных социальных, культурных и нравственных вопросов во многих государствах мира», сказал Норов, выступая на конференции РАТС ШОС «Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ» в Ташкенте.

По словам Норова, с учетом того, что 60% населения Узбекистана составляет молодежь, власти республики разработали и реализуют специальную политику в отношении молодых граждан страны.

«Узбекская модель» борьбы с угрозами экстремизма и терроризма привлекает внимание многих зарубежных специалистов», подчеркнул Норов, слова которого приводит Газета. уз.

Как ИА REGNUM сообщало ранее прежняя внутренняя политика, проводимая в Узбекистане с первых дней независимости, постепенно превратила страну в фабрику по производству террористов.

Это произошло в связи с тем, что в Узбекистане за все годы независимости была создана такая государственная и общественная система, при которой жителям страны негде было искать правды и сочувствия.

Правоохранительные органы и суды в этой стране являлись органами репрессий, в Узбекистане нет независимых ветвей власти, свободно работающих СМИ, даже религиозные организации были инструментом в руках государства. Соответственно, была создана такая обстановка, при которой наделенные государственными полномочиями лица рассматривали население только с позиции объектов, с помощью которых можно обрести личное благосостояние. Бизнес в Узбекистане нещадно «стригли», против граждан фабриковались уголовные дела, иными словами, справедливости искать было не у кого.

В этой обстановке единственной силой, которая могла с сочувствием и пониманием отнестись к угнетенным гражданам, являлись те экстремистские организации, которые подпольно действовали в традиционно мусульманском Узбекистане.

Экстремисты, обладающие собственной идеологией, навыками вербовки, за годы независимости привлекли на свою сторону огромное количество обиженных граждан Узбекистана, о точном количестве которых не может сказать никто.

Также сообщалось, что с приходом к руководству страной нового президента Шавката Мирзиёева, из так называемого «черного списка» членов экстремистских организаций, составленного спецслужбами Узбекистана, были исключены тысячи граждан республики.