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В Прикарпатье жители села сами построили мост, не дождавшись властей

Общество

Жители ждали десять лет

Киев, 2 ноября 2018, 00:33 — REGNUM  В Прикарпатье на Украине жители Ланчинской объединенной территориальной общины (ОТО), в которую входят поселок Ланчин и село Добротов, сами построили мост, не дождавшись реакции властей, заявил глава ОТО Владимир Попович, сообщает 1 ноября «Укринформ».

По его словам, жители десять лет ждали, когда власти начнут строить мост через реку Слобушница. Стоимость моста — 169 тыс. гривен ($6,01 тыс.). В итоге, не дождавшись действий власти, жители сами возвели мост, при этом затраты оказались существенно ниже — всего 69 тыс. гривен ($2,45 тыс.).

По словам местных жителей, ежедневно на строительстве моста были заняты 5−6 жителей. В администрации Ланчинской ОТО данную практику назвали «позитивной».

Напомним, Ланчинская ОТО насчитывает более 10 тыс. людей, а с 2019 года община расширится за счет еще трех сел.

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Строительство мостов
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