В новгородском Чудово нужен «свой в таборе» специалист

Великий Новгород, , 23:40 — REGNUM В городе Чудово Новгородской области, где находится самая большая на Северо-Западе РФ цыганская община, необходим специалист, который бы был «своим в таборе». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 ноября, на медиафоруме «СМИ и гражданское единство», организованном Новгородским областным отделением Союза журналистов России, заявил начальник управления администрации губернатора региона по внутренней политике Игорь Неофитов.

Он напомнил, что в Чудово компактно проживают порядка 1,5 тыс. цыган, и периодически там возникают трудности при общении представителей общины с местными жителями.

«Согласно Стратегии государственной национальной политики РФ, в Чудовском районе необходимо иметь специалиста, который бы говорил на цыганском языке, который был бы своим в таборе, мог бы беспрепятственно говорить с местным бароном, знал бы все традиции цыганской национальности и мог бы вести переговоры на любом уровне. Сегодня такого специалиста нет, его надо обучать», — отметил Неофитов.

Он также подчеркнул, что причиной предконфликтных ситуаций в Чудово часто становится, в том числе, подача информации об этом в СМИ и социальных сетях.

«Сегодня межнациональные конфликты если и возникают, то чаще на бытовой почве, а вырастают они в межнациональные, в том числе, из-за неправильной информационной политики», — подчеркнул Игорь Неофитов.

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Новгородская область остаётся моноэтничным регионом (95,1% — русские), и ситуация в межнациональных отношениях, по словам Неофитова, достаточно стабильна.

Помимо табора в Чудово, в Новгородской области есть и боровичский табор, есть и другие компактно проживающие большие диаспоры: узбеки — в Пестово, чеченцы — в Сольцах.

«Мы с ними взаимодействуем, живём мирно и спокойно, но они должны соблюдать традиции Новгородской области, а мы, в свою очередь, с уважением относиться к традициям малых народностей и национальностей, проживающим у нас», — подчеркнул Игорь Неофитов.

Отметим, что медиафорум «СМИ и гражданское единство» проходил в Великом Новгороде впервые и был приурочен к Дню народного единства. Новгородское отделение СЖР провело мероприятие благодаря областному гранту, полученному организацией на реализацию целевых проектов в сфере национальной политики в 2018 году. В работе форума приняли участие представители органов власти, политологи, историки, юристы, общественники, журналисты из Пскова, Великого Новгорода, Боровичей, Валдая, Сольцов, Старой Руссы и студенты Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.