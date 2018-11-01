75-летие освобождения от фашистов Новгород будет отмечать 75 дней

Москва, , 22:45 — REGNUM В Великом Новгороде 5 ноября стартуют мероприятия к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, план праздничных мероприятий и вопросы их организации обсуждали сегодня, 1 ноября, в Москве на организационном комитете в министерстве культуры РФ.

«Эта дата имеет огромное значение для жителей всей России. Подвиг советских солдат на Волховском фронте стал символом мужества, стойкости и героизма в борьбе за свободу и независимость Отечества», — отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Планируется, что за 75 дней до 75-летия — с 5 ноября 2018 года по 20 января 2019 года — в Великом Новгороде и области пройдут 219 мероприятий. Это фестивали-конкурсы патриотической направленности, спектакли, тематические концертные программы, литературно-музыкальные композиции, выставки, кинопоказы, экскурсии и встречи с ветеранами.

20 января 2019 года в Великом Новгороде состоятся торжественное прохождение современной и исторической техники, исторические реконструкции «Ввод пленных немцев в Новгородский кремль» и «Освобождение Новгорода: фрагменты наступательных операции 1942 — 1944 годов». В центральной части города будут созданы две исторические инсталляции.

Кроме того, на сцене Новгородской областной филармонии имени Аренского состоится театрализованная реконструкция суда над нацистскими военными преступниками «Да судимы будете!».

Читайте также: Прививка для «Коль из Уренгоя»: в Новгороде повторили «советский Нюрнберг»

Напомним, 20 января 1944 года красноармейцы водрузили красное знамя на стене Новгородского кремля. Оккупация Новгорода длилась 883 дня. За дни оккупации из 2346 жилых строений в городе осталось 40. Были разрушены практически все дома, все больницы, школы и предприятия, памятники истории, культуры и архитектуры. Из 48 тысяч довоенного населения на день освобождения в городе находился 51 человек. С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению. За проявленную воинскую доблесть 50 частей и соединений Красной Армии получили почетное наименование «Новгородская».