Четверг, 1 Ноября 2018 года
23:23:38 МСК

Меркель: Киев не должен обнадеживать граждан бесплатным газом

Общество

Субсидии должны получать только отдельные граждане, считает канцлер ФРГ

Меркель: Киев не должен обнадеживать граждан бесплатным газом
sweetlouise
Дрова

Киев, 1 ноября 2018, 21:22 — REGNUM  Все граждане Украины не должны получать субсидии на оплату ЖКХ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием в Киеве, сообщает 1 ноября «112 Украина».

По ее словам, субсидии должны быть только для тех, кто действительно находится в трудном положении — это социально незащищенные граждане. Остальные не должны соблазняться возможностью бесплатно получать газ. Меркель подчеркнула, что власти Украины не должны «обнадеживать население» бесплатным газом, получаемым за счет субсидий. Канцлер добавила, что Украина должна отойти от общих субсидий к индивидуальным.

Напомним, ранее Киев повысил цену на газ для населения на 23,5%. Власти заявили, что население не будет платить больше, так как наценку на газ включат в субсидии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы ЖКХ Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить