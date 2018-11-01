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Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Общество

Движение затруднено на ТТК, Садовом кольце и МКАД

Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка

Москва, 1 ноября 2018, 19:48 — REGNUM  Пробки на дорогах Москвы вечером 1 ноября достигли 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, затруднения движения наблюдаются наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, на севере, северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

Пробки наблюдаются также на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской, Кремлёвской и Болотной набережных.

По прогнозу, к 21:00 пробки на столичных дорогах ослабеют до 4 баллов.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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