Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Москва, , 19:48 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы вечером 1 ноября достигли 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, затруднения движения наблюдаются наблюдаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, на севере, северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

Пробки наблюдаются также на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской, Кремлёвской и Болотной набережных.

По прогнозу, к 21:00 пробки на столичных дорогах ослабеют до 4 баллов.