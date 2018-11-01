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Клинцевич объяснил, почему схватил за бороду украинского эксперта

Общество

«Я, будучи человеком очень сдержанным, не люблю эпатажа»

Клинцевич объяснил, почему схватил за бороду украинского эксперта
Иллюстрация: Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Москва, 1 ноября 2018, 20:20 — REGNUM  Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, почему дергал за бороду украинского политолога Александра Охрименко. Он выступил 1 ноября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вчера у нас был неприятный момент. Я, будучи человеком очень сдержанным, не люблю эпатажа. Но, поверьте, даже у меня не хватает уже выдержки», — рассказал Клинцевич.

Ведущая Ольга Скабеева пояснила, что член Совфеда «вчера дергал одного украинского эксперта за дважды бороду, намекая ему на то, что [тот] не прав».

«Он мало не прав, он вызывающе ведет себя. И я сегодня, послушав, что говорят уважаемые люди, понимаю, почему это происходит. У них видно, как в животном мире, зоопарке идет заражение вот этими всеми процессами, лексикой, терминологией…» — полагает он.

Напомним, инцидент произошел 31 октября в прямом эфире «60 минут». В пылу перепалки Франц Клицевич покинул свое место, подошел к политологу Охрименко и дважды дернул его за бороду, обвинив в хамстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич в телеэфире схватил за бороду украинского эксперта

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