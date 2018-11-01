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Соцопрос: все меньше граждан Украины хотят силой захватить Крым

Общество

В 2016 году агрессивных украинских граждан было 14%, в 2018 — уже 10%

Соцопрос: все меньше граждан Украины хотят силой захватить Крым
Максим Додонов © Красная Весна
Россия. Крым. Победа

Киев, 1 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  Только 10% граждан Украины поддерживают силовой захват российского Крыма, по данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова, сообщают 1 ноября украинские «Вести».

Согласно сообщению, число агрессивно настроенных граждан Украины сокращается. Так, в 2016 году силовой захват полуострова поддерживали 14% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 22 августа.

Напомним, Крым вошел в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года. На плебисците подавляющее большинство жителей полуострова высказались за отделение от Украины и присоединение к РФ.

Киев не признал волеизъявление собственных граждан и заявил, что Россия якобы «оккупировала» полуостров.

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