Канализацию Петербурга «почистили» уайт-спиритом

Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В канализацию Санкт-Петербурга незаконно слили растворитель на основе нефтепродуктов — вероятнее всего, уайт-спирит. К такому выводу пришли в городском Водоканале, реагируя на многочисленные жалобы горожан.

Как сообщалось, в середине октября петербуржцы обратили внимание на резкий химический запах в районе станции метро «Академическая», предположив, что он исходит из канализации.

Специалисты Водоканала провели обследование сети и установили, что в систему канализации сбросили сточные воды с запахом карбида и пропана. Были взяты пробы, анализ которых показал большое количество в стоках полулетучих органических соединений, характерных как раз для «нефтяных» растворителей.

«Это подтверждает наличие сброса запрещенных веществ в систему водоотведения города, что стало причиной возникновения неприятных запахов и, соответственно, жалоб от жителей», — заявили 1 ноября в Водоканале.

Там напомнили, что сброс органических растворителей, синтетических и натуральных смол, лакокрасочных материалов и отходов, продуктов и отходов нефтепереработки, органического синтеза в канализацию запрещен. Правда, горожан успокоили, сказав, что в этот раз несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений и не нанес ущерба людям.

Водоканал Санкт-Петербурга просит граждан не оставаться равнодушными и сообщать о всех случаях нарушения правил пользования канализацией на телефон горячей линии предприятия или в Росприроднадзор.

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