Эксперт: В системе оплаты мелких штрафов нужен электронный документооборот

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Действующий прядок возбуждения приставами исполнительных производств должен быть сохранен, но вместо бумажного документооборота следует ввести электронный, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 ноября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя инициативу службы судебных приставов изменить порядок взыскания мелких штрафов.

Ранее глава службы Дмитрий Аристов в интервью «Российской газете» заявил, что его ведомство предлагает отказаться от возбуждения исполнительных производств и в случае, если гражданин не оплатил штраф ГИБДД, сразу обращаться в банк для списывания средств с его счета, причем на добровольную оплату без дополнительного штрафа такому должнику будет предоставлено два дня вместо нынешних пяти.

Я считаю, что действующий порядок должен быть сохранен, а изменить нужно только бумажный документооборот на электронный. Бумажная волокита действительно отнимает много времени и сил. Но приставы все равно должны возбуждать исполнительные производства, потому что сами эти производства и являются основаниями для их дальнейших действий.

Вообще нужно сказать, что приставы и сейчас не всегда соблюдают собственные правила. Они должны сначала предложить человеку уплатить добровольно, потом узнать о его счетах, обратиться по месту работы. Вместо этого они иногда просто арестовывают автомобиль и закрывают должнику выезд за границу. И бывает, что люди узнают об этом прямо в аэропорту, потому что уведомления приставы тоже не всегда отправляют вовремя.

При этом нужно признать, что если человек не стал оплачивать штраф со скидкой, которая действует в первые дни, и «дотянул» до приставов, то есть основания полагать, что оплачивать этот штраф добровольно он не хочет. Но нужно ведь помнить, что при списании средств со счетов случаются ошибки. И чтобы тот, у кого эти деньги спишут по ошибке, мог доказать необоснованность, опять-таки должны быть исполнительные производства как юридические обоснования действий, — отметил Холодов.