По следам уголовного дела: в Рязани проверят школьные обеды

Рязань, , 17:50 — REGNUM В Рязани проходят проверки качества питания школьников. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам экстренного межведомственного совещания, которое прошло в связи с возбуждением уголовного дела в отношении директора МП «Детское питание».

«В первую очередь проверяются муниципальное предприятие «Детское питание» и общеобразовательные учреждения муниципалитета. По всем установленным фактам нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого возбуждены уголовные дела о получении взяток. Например, следователи считают, что 17 октября он получил от представителя организации 1,1 млн за обещание помогать при заключении договоров поставки. Кроме того, в отношении советника мэра Рязани Александра Зайкина возбуждено дело об организации получения взятки. На совещании губернатор Николай Любимов заявил, что не исключает, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты.

Между тем скандалы с организацией детского питания в регионе случались и раньше. Так, в 2016 году рязанского школьника заставили извиняться за фотографию обеда, который состоял из макарон и котлеты непрезентабельного вида. После этого в администрации города заявили, что для повышения качества системы питания в школах Рязани к проверкам столовых будут привлечены ученики, родители, а также представители советов образовательных учреждений и общественного совета при администрации Рязани.

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