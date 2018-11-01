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В Калининградской области появилась первая передвижная клиника

Общество

Универсальный мобильный лечебно-диагностический комплекс появился в Областном центре медицинской профилактики и реабилитации

Калининград, 1 ноября 2018, 17:30 — REGNUM  

В Калининграде сегодня, 1 ноября, была представлена первая в регионе передвижная поликлиника. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, лечебно-диагностический комплекс работает на базе тягача с прицепом. Длинна автопоезда — 22 метра, а его стоимость составляет 21,8 млн рублей.

Мобильный комплекс был создан специально по заказу регионального Минздрава.

«Мы ставили перед подрядчиком задачи, которые нам необходимо решить с помощью этого комплекса и его оснащения. Поэтому другой такой машины больше не существует. И сегодня у жителей региона есть уникальная возможность проходить маммографию и получать консультации специалистов областного уровня, не выезжая за пределы своего муниципалитета», — цитирует слова главы ведомства Александра Кравченко пресс-служба облправительства.

Комплекс оборудован цифровым маммографом, работают кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога с современным аппаратом УЗ-диагностики. Подчёркивается возможность менять профиль специалистов в зависимости от текущей потребности пациентов.

Передвижная поликлиника будет перемещаться по региону, а основное внимание предполагается уделять населённым пунктам в сельской местности.

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Медицина
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