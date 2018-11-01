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Антипиратский меморандум «устранит включение механизмов законотворчества»

Общество

Защита авторских прав в интернете

Антипиратский меморандум «устранит включение механизмов законотворчества»

Москва, 1 ноября 2018, 17:24 — REGNUM  В Госдуме рассчитывают на то, что подписанный антипиратский меморандум устранит необходимость включения механизмов законотворчества, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«Отечественные интернет-компании демонстрируют открытость к диалогу и конструктивную позицию в вопросах, касающихся борьбы с пиратством. Это позволяет надеяться, что исполнение положений меморандума снимет противоречия между интернет-отраслью и правообладателями и устранит необходимость включения механизмов законотворчества», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он приветствовал меморандум как механизм саморегулирования отрасли.

Компании «Яндекс», Mail.Ru и Rambler совместно с правообладателями подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете. Ранее в Минсвязи признали неэффективность блокировки сайтов с пиратским контентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум

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