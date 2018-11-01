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Власти Москвы заявили, что 100% школ города прошли проверку безопасности

Общество

Безопасность образовательных учреждений Москвы обеспечивают Росгвардия и частные охранные предприятия

Власти Москвы заявили, что 100% школ города прошли проверку безопасности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школа

Москва, 1 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  Все образовательные учреждения Москвы в полной мере укомплектованы необходимыми системами безопасности. Об этом было заявлено на состоявшемся 1 ноября заседании Антитеррористического комитета Москвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«100% объектов образования оснащены комплексами технических средств с кнопками экстренного вызова полиции с поступлением сигнала на пункты централизованной охраны Росгвардии с ежедневной проверкой их работоспособности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого с 27 частными охранными организациями заключены договоры о круглосуточном дежурстве на 5 516 постах, каждый такой пост охраны обеспечен ручным металлодетектором. На 1087 объектах установлены арочные металлодетекторы.

В ходе заседания также было заявлено, что за период с 1 июля по настоящее время в рамках мониторинга состояния антитеррористической защищённости образовательных учреждений было проведено более 240 проверок объектов с последующим контролем за устранением выявленных в ходе проверок недостатков.

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