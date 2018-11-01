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20 тысяч выпускников из Атырау уедут учиться за границу бесплатно

Общество

Выставку зарубежных вузов в регионе поддержала областная администрация

Атырау, Казахстан, 1 ноября 2018, 17:13 — REGNUM  Выставка зарубежных вузов пройдет в Атырау в ноябре. Организаторы пообещали местным студентам около 20 тысяч бесплатных образовательных грантов для обучения за рубежом. Мероприятие будет проведено при поддержке областной администрации.

Напомним, ранее в Казахстане о массовом отъезде выпускников школ на учебу за границу говорили как о проблеме. В 2017 году более 30% выпускников школ Северо-Казахстанской области уехали учиться в российские вузы, в 2016 году эта цифра составляла 40% .

По данным комитета по статистике министерства национальной экономики за 2016 год, за рубежом обучались 101 044 казахстанских студентов, 86% приходились на Россию и Китай. Главная проблема, по мнению специалистов, заключается в том, что многие школьники планируют затем остаться в стране обучения.

В середине октября 2018 года министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев сообщил, что в 2018 году число казахстанских студентов, выезжающих на учебу за границу, сократилось в три раза.

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