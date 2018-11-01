Правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум

Москва, , 17:03 — REGNUM Крупнейшие российские интернет-компании «Яндекс», Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум о борьбе с пиратством, в котором также содержится порядок досудебного удаления из выдачи поисковых серверов ссылок на нелегальный контент. Об этом сегодня, 1 ноября, пишут «Ведомости».

Среди крупнейших правообладателей оказались: «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа Холдинг», а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Ассоциация интернет-видео, которая объединяет онлайн-кинотеатры.

Предполагается, что в ближайшие три недели правообладатели создадут указатель страниц, на которых нелегально размещены аудио и видео, права на которые принадлежат им.

Интернет-компании будут ежедневно обращаться к этому указателю и удалять внесенные в него страницы из выдачи.

При этом гарантом исполнения меморандума будет выступать Роскомнадзор.

Напомним, что подписание данного меморандума планировалось ещё в июне 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума, но «Яндекс» отказался подписывать из-за несогласия с текстом меморандума.

Примечательно, что осенью 2018 года компания «Яндекс» уже сама поставила вопрос о подписании данного меморандума после ряда исков от холдинга «Газпром-медиа».

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