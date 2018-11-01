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Светлана Калинина недовольна работой курских чиновников

Общество

Регион получил «двойку»

Светлана Калинина недовольна работой курских чиновников
Александр Дейнека. Курск. После дождя (фрагмент). 1925

Курск, 1 ноября 2018, 17:01 — REGNUM  Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра Народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина 31 октября и 1 ноября посетила Курскую область с инспекцией. По сообщениям местных СМИ, она осталась недовольна ходом благоустройства и работой чиновников.

Калинина 1 ноября посетила Железногорск. В августе 2018 года там на свалке ребёнок подорвался на снаряде времён Великой Отечественной войны — свалка до сих пор не разобрана и не огорожена, а находится она рядом с детской площадкой. Благоустройство в городе она тоже не оценила: на территории рядом с детсадом №30 и школой №13 полностью меняют дорожное покрытие, хотя, по мнению Калининой, оно было достаточно хорошим. По мнению инспектора, выделенные на эти работы 5,5 млн рублей потратить можно было на более проблемные точки.

В областном центре инспектор нашла недочёты в парке Дзержинского, увидела «замороженные» работы в сквере Веспремском и возмутилась отсутствием представителей МЧС и комитета образования на межведомственной комиссии.

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Городское благоустройство
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