В США воспитательницы устроили «бойцовский клуб» в детсаду

Сент-Луис, США, , 16:56 — REGNUM В американском городе Сент-Луис сотрудники детского образовательного центра устроили среди воспитанников «бойцовский клуб». Воспитательницы решили провести для дошкольников необычную тренировку по снятию стресса, в ходе которой дети бьют друг друга, сообщает CBS.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако ролик попал к журналистам только сейчас. На нём две няни надевают на руки детей большие перчатки из эластичного пенополиуретана, а затем дают команду начать бой. Несмотря на слёзы некоторых воспитанников, взрослые подбадривают их и провоцируют на продолжение боя. Один из мальчиков продолжает бить одноклассника по голове, хотя тот уже лежит на полу. Такое развлечение не оценили и дети, не участвующие в драке. Крик одного из детей привлёк внимание его 10-летнего брата, который пришел из соседнего кабинета и записал драку на видео.

По данным журналистов, в ролике запечатлена лишь одна из многочисленных потасовок. Камеры наблюдения засняли более 30 минут подобных боёв, однако служба безопасности не проверяла их до тех пор, пока родители не узнали о происходящем. Мать плачущего мальчика рассказала, что в тот день её сын трижды перенёс побои от сверстников. Женщина пожаловалась директору центра, и воспитательниц уволили в тот же день. При этом сотрудницы объяснили, что это было упражнение по снятию стресса.

Окружная прокуратура Сент-Луиса отказалась возбуждать дело в отношении воспитательниц, так как следователи не обнаружили достаточного количества доказательств для начала судебного разбирательства.

К сожалению, случаи жестокого обращения сотрудников образовательных учреждений с детьми встречаются регулярно. Так, весной этого года мать одного из учеников Академии для детей с ограниченными возможностями в Луизиане случайно узнала, что учителя унижали её сына. Они грубили мальчику с диагнозом аутизм и насмехались над его реакцией. После этого инцидента сотрудников академии уволили.

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