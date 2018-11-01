Предуральская степь с высоты птичьего полёта

Оренбург, , 16:40 — REGNUM В июне этого года съемочная группа компании AirPano работала на территории «Заповедников Оренбуржья». AirPano специализируется на съемке панорамных фото‑ и видеотуров с воздуха и земли, а миссия компании — съемка самых красивых мест планеты. В багаже AirPano уже более 300 отснятых локаций по всему миру.

Впервые Красную площадь в Москве сняли с высоты птичьего полёта именно операторы AirPano по личному разрешению Президента Владимира Путина. Больше всего внимания компании привлекают заповедные территории России. Уже отсняты заповедники «Кроноцкий», «Астраханский», «Брянский лес», Южно-Камчатский заказник им. Т. И. Шпиленка, национальный парк «Куршская коса» и другие. Оренбуржье, как степное сердце Евразии, было выбрано не случайно. Именно в Оренбургском заповеднике сохранился самый большой в нашей стране участок ковыльной степи и реализуется единственная в России программа по созданию полу-вольной популяции лошади Пржевальского.

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Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», съемки Оренбургского заповедника проходили на территории участков «Предуральская степь» и «Айтуарская степь» заповедника «Оренбургский» и в горно-лесном заповеднике «Шайтан-Тау». Оператор квадрокоптера Станислав Седов работал на участке «Предуральская степь», где находится Центр реинтродукции лошади Пржевальского, поэтому степные ландшафты и дикие лошади стали основными объектами съемки. Оператора сопровождали старший участковый государственный инспектор Дмитрий Немальцев, пресс-секретарь ФГБУ Наталия Судец и руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких. Съемочная группа работа от рассвета до заката. Благодаря помощи специалистов оператору удалось найти общий язык с дикими лошадьми. Впервые в мировой истории проектов по реинтродукции лошадей Пржевальского этих достаточно пугливых животных удалось снять квадрокоптером практически в упор, не вызывая при этом у них тревоги, беспокойства или других негативных реакций.

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