98 команд претендуют на участие в технологическом конкурсе «Одиссея»

Москва, , 16:08 — REGNUM Первый этап технологического конкурса «Одиссея» длительностью полтора года, организованного фондом АФК «Система», завершен. 98 команд готовы предложить свои решения по эффективному поиску пропавших людей в лесной местности. Как сообщили в пресс-службе БФ «Система», география потенциальных участников конкурса охватила Москву, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Екатеринбург, Ставрополь, Якутск и даже Энгельс — всего 39 городов России. Технологические профили команд — рой дронов, поисково-спасательные маяки, наземные роботы, распознавание образов, акустические и сейсмодатчики, БПЛА с целевой нагрузкой. К инициативе «Одиссея» уже присоединилось более 40 экспертов из различных областей, в том числе эксперты из поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт», «Ангел», компаний VisionLabs, Segezha Group, Сбербанка, «Кронштадт Аэро» (входит в группу «Кронштадт»), Университета Иннополиса, венчурного фонда Sistema_VC и др. Проект поддерживает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Задача, которая стоит перед потенциальными командами конкурса, пока не имеет технического решения и требует вовлечения большей части профессионального сообщества. Поэтому организаторы конкурса объявили о продлении сбора заявок на участие в проекте до 31 марта 2019 года.

«98 команд на первом этапе проекта — это хороший результат, если мы говорим о конкурсе длительностью полтора года, — отметила президент благотворительного фонда «Система», идеолог проекта «Одиссея» Анна Янчевская. — Мы запустили «Одиссею», чтобы увеличить эффективность решения социальных проблем и сформировать сообщество из лучших научных и предпринимательских умов, которые обладают опытом быстрых и успешных экспериментов. Уже на старте проект «Одиссея» объединил большое количество энтузиастов: инженеров, разработчиков, предпринимателей, студентов и научных работников со всей России. Мы высоко оцениваем потенциал технологического сообщества и стремимся привлечь максимально возможное количество участников, чтобы получить на выходе работающую технологию. Наша основная цель — дать обществу продукт, который позволит спасти тысячи жизней».

«Законченного образа того комплекса, который бы решал задачу конкурса, сейчас не существует. Есть большое количество технологий, которые могут быть потенциально применимы, но они требуют доработки, адаптации или совмещения с другими технологиями. С учетом того, что пока самыми эффективными технологиями поиска остаются собаки и люди, цепью прочесывающие местность, а также поиск по следам, то поле для применения более технологических решений — огромно», — рассказал генеральный директор компании «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт») Максим Чижов.

По словам руководителя проекта"Одиссея» Дмитрия Томчука, фонд «Система» рассчитывает увеличить количество команд конкурса, чтобы найти технологию быстрого поиска пропавших людей. Чем раньше команда присоединится к проекту, тем больше возможностей она получит, в том числе доступ к научно-технической базе, экспертную поддержку и бонусы от партнеров проекта.

В ноябре начинается исследовательский этап проекта: команды будут участвовать в поисково-спасательных операциях по всей России, это поможет скорректировать технические разработки и повысить эффективность прохождения полевых испытаний. Параллельно стартует образовательная программа, которая должна помочь участникам доработать свой продукт.

В июне планируется первая серия квалификационных испытаний на полигонах, по итогам которых команды смогут претендовать на грантовую поддержку в размере 30 млн рублей. Финал конкурса состоится в ноябре 2019 года. Команды, которые продемонстрируют лучший результат и смогут решить задачу, разделят призовой фонд 45 млн рублей.