Путин: Только сплочённое общество способно отвечать на вызовы времени

Москва, , 15:46 — REGNUM Только единое, сплочённое общество способно отвечать на самые серьёзные исторические вызовы. Добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов. Противостоять любому внешнему давлению, отстаивать суверенитет государства. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, сейчас предпринимаются большие усилия предпринимаются, чтобы «переформатировать» мир, разрушить традиционные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие «протектораты». Ведь разобщёнными народами, лишенными национальной памяти проще и удобнее управлять.

При этом используются и «пещерный» национализм, и русофобия. Осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, считает Путин.

«Жизнь всё расставит по своим местам, потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла», — выразил уверенность глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», посвященном 25-летию образования организации. Тема форума — «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России».

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