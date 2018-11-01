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Роспотребнадзор: почти половине уральцев недоступна чистая питьевая вода

Общество

У 44,5% уральцев нет доступа к «доброкачественной» воде

Роспотребнадзор: почти половине уральцев недоступна чистая питьевая вода
Хоакин Соролья. Жажда. 1905

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  44,5% уральцев не имели доступа к «доброкачественной» питьевой воде по итогам 2017 года. Именно такие данные представила глава Роспотребнадзора Анна Попова на экологическом совещании 1 ноября в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В презентации, сопровождавшей доклад Поповой, указано, что такой доступ имеют 55,5% уральцев. Это средняя цифра по Уральскому федеральному округу.

Резко в негативную сторону выделяется ситуация в Челябинской области: там «доброкачественной» водой обеспечено чуть больше трети жителей — 34,7%. Ниже среднего ситуация и в Курганской области: там стоит показатель в 48,6% доступа. Лучше всех обстоит дело в ХМАО: там «нормальная» вода есть у 65,7% населения. Но и югорские показатели не достигают среднероссийских с 68,0% доступа по стране.

Напомним, экологическое совещание сейчас проходит в уральском полпредстве. В нём участвуют порядка 150 человек, в том числе главы регионов УрФО.

regnum author Дмитрий Красноухов
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