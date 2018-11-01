Более 200 экспертов обсуждают в САФУ вопрос сохранения атлантического моржа

Архангельск, , 15:27 — REGNUM Более 200 исследователей, представителей промышленности и защитников природы со всего мира принимают участие в конференции «Морские млекопитающие Голарктики», которая проходит в эти дни в Северном (Арктическом) федеральном университете — САФУ, сообщает 1 ноября пресс-служба вуза.

Международная конференция стартовала 29 октября и завершится 2 ноября. Главный вопрос, который беспокоит учёных и экологов, — сохранение атлантического моржа, занесённого в Красную Книгу, и уменьшение негативного влияния судоходства на морских обитателей.

Один из участников мероприятия — руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по экологической политике ТЭК Алексей Книжников — сообщил, что работа в указанном направлении началась 10 лет назад в связи с тем, что угрозы промышленного освоения Печорского моря возросли. Тогда, по его словам, исследователи не были достаточно осведомлены о морском млекопитающем.

«Один из ключевых краснокнижных видов — атлантический морж — не то, что не защищен, он даже не изучен так, чтобы мы могли его правильно защищать», — заявил Книжников.

Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, и экологи готовы предлагать реальные меры по минимизации негативного воздействия от промышленности.

Организатором конференции выступил Совет по морским млекопитающим. Поддержку мероприятию оказали также САФУ, Международный фонд защиты животных IFAW, национальный парк «Русская Арктика» и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

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