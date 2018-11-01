Роспотребнадзор пояснил, как избежать ВИЧ-инфекции в салонах красоты

Москва, , 15:19 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила правила безопасности в салонах красоты. Главное на что нужно обратить внимание посетителей — это стерилизация инструментов и срок годности используемых мастерами косметических средств, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы не заразится гепатитом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, грибковыми заболеваниями и другими инфекциями, посетителям салонов красоты необходимо обращать внимание, как дезинфицируются инструменты. Все они должны быть вымыты под водой, продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств. После окончания обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом.

Также в салоне красоты должно быть чисто, а мастера обязаны использовать только одноразовые шапочки, накидки и салфетки. Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации, а у каждого работника должна быть личная медицинская книжка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупреждал, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения. Мастера должны выполнять дезинфекционные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

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