В Подмосковье появятся новые городские округа

Красногорск, , 15:27 — REGNUM Мособлдума подготовит поправки в закон о территориальных органах самоуправления. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов (КПРФ), сообщили 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы.

Напомним, закон «О поддержке общественного территориального самоуправления в Московской области» был принят Московской областной думой в октябре 2017 года.

«По итогам мониторинга правоприменения комитет планирует подготовить поправки в закон о территориальных органах самоуправления. Преимущественно они коснутся методической и методологической части для органов власти по созданию и работе с ТОС», — сообщил Наумов.

Как заявила заместитель председателя правительства Московской области Марина Нагорная, четыре из 11 муниципальных района Подмосковья уже вышли с инициативой о преобразовании в городской округ — это Воскресенский, Серпуховский, Щёлковский и Одинцовский районы. Кроме того, Одинцовским муниципальным районом предлагается объединение с городским округом Звенигород.

«В этом году и на 2019 год правительство области определило приоритетный проект «Развитие институтов гражданского общества — института ТОС». Первыми участниками проектами стали городские округа, сформированные в границах муниципальных районов. Институты ТОС и старост должны быть одними из приоритетов в работе органов МСУ. Благодаря им власть может взаимодействовать с обществом «на местах» и решить проблему удалённости административного центра муниципалитета от входящих в него поселений», — заявила Нагорная.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторская программа по укрупнению муниципалитетов началась в 2014 году: в мае были объединены Королев и Юбилейный, а декабре было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. В марте 2015 было решено включить в городской округ Озёры сельские поселения Бояркинское и Клишинское. Кроме того, укрупнение получили Можайский, Щёлковский районы, Кашира и Мытищи, Серебряно-Прудский район, также были объединены Подольск, Климовск и Подольский район.

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