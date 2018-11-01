В Москве конец рабочей недели будет теплым и туманным — Гидрометцентр РФ

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

Москва, , 15:17 — REGNUM В конце текущей недели жителей столицы Росси ждет теплая и туманная погода. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, в пятницу, 2 ноября, в Москве воздух прогреется до +7…+9 °С.

«Облачно с прояснениями. В первой половине дня местами морось. Туман», — говорится в сообщении метеослужбы.

Ночью со 2 на 3 ноября воздух немного остынет — до +3…+5 °С, отмечают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что на смену потеплению в Москве уже в первые выходные ноября может прийти снегопад.

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