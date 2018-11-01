Полпред Цуканов раскритиковал работу госорганов по утилизации мусора

Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов раскритиковал экологическую ситуацию в регионе на совещании с участием министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина. Об этом 1 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вступительное слово Цуканова предварялось видеороликом, в котором на фоне трагической музыки говорилось об экологических угрозах в УрФО. В записи упоминалось, что в регионе не снижаются показатели заболеваемости, а смертность существенно превышает среднероссийский уровень.

Полпред продолжил линию, начатую в ролике. Наибольший шквал критики вызвал у нега ситуация с утилизацией отходов. Цуканов отметил, что в УрФО накоплено 9,5 млрд тонн производственных отходов. Полпред подчеркнул, что доводить ситуацию до уровня челябинского мусорного коллапса недопустимо.

Кроме мусора, возмущение полпреда вызвала ситуация с водой. Отсутствует эффективный государственный надзор за очистными сооружениям, отметил Цуканов. К тому же, только треть данных сооружений обеспечивает адекватную очистку, добавил чиновник.

Также по ходу мероприятия Цуканов заметил, что люди негативно оценивают работу госорганов. «Может, отдельно существуют государственные программы, а отдельно жители?» — задался он вопросом после выступления губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.