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В Свердловской области спасатели косили траву под снегом

Общество

В пресс-службе МЧС заверили, что это связано с плановыми уборочными работами

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  В сети появился ролик с сотрудниками екатеринбургского МЧС, которым поручили косить траву в селе Новоалексеевское, несмотря на то, что там уже выпал снег. Видео опубликовало на YouTube издание E1.ru.

По его данным, накануне личный состав получил соответствующую рассылку, предписывающую начальникам пожарно-спасательных частей прислать по два человека с рабочим инструментом. Как сообщил источник издания, это связано с подготовкой к визиту начальства в село Новоалексеевское.

Однако в пресс-службе МЧС по Свердловской области объяснили, что спасатели косили траву в связи с плановыми уборочными работами. Информация о том, что это связано с приездом начальства, «не соответствует действительности».

Ранее снег не оказался преградой и в Якутске, где на тротуарах в центре города дорожники укладывали асфальт прямо поверх смеси грязи со снегом. После этого мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую в соцсетях уже называют «Чудо-женщиной», расторгла все контракты с подрядчиком, а саму компанию внесла в список неблагонадежных.

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