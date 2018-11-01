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За пять лет в мире погибли или пропали без вести почти 57 тыс. мигрантов

Общество

Расследование провело агентство Associated Press

За пять лет в мире погибли или пропали без вести почти 57 тыс. мигрантов
Сергей Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889

Вашингтон, 1 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  С 2014 года в мире погибли или пропали без вести при попытке перебраться в другие страны почти 57 тыс. мигрантов, соответствующее расследование провело агентство Associated Press.

Отмечается, что это почти в два раза больше данных, которые приводит Международная организация по миграции (28,5 тыс. человек на 1 октября). Издание прибавило к этому числу еще 28,3 тыс. мигрантов, используя данные других международных организаций.

Напомним, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Всего за семь месяцев Средиземное море пересекли около 60 тыс. мигрантов, из них около 23,5 тыс. прибыли в Испанию, 18,5 тыс. — в Италию и 16 тыс. в Грецию.

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