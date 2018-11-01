Премьер Индии Моди: Электрификация должна заменить углеводороды

Нью-Дели, , 17:52 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления перед специалистами в IT-индустрии заявил, что в условиях роста цен на нефть Индия должна диверсифицировать потребление электроэнергии, используя новые технологии.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Нарендра Моди подчеркнул особую роль современных технологий в сфере электроэнергетики, призывая работников IT-индустрии работать над новыми программами, рассчитанными на привлечение альтернативных источников энергии, которые могли бы обеспечивать энергией электромобили и иные проявления современных технологий.

В последнее время правительство Нарендры Моди нацелено на развитие самого быстрорастущего сегмента на рынке услуг Индии — информационных технологий, используя конкурентные преимущества трудовых ресурсов Индии.