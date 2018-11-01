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Премьер Индии Моди: Электрификация должна заменить углеводороды

Общество

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что использование электрической энергии должно заменить использование углеводородов

Премьер Индии Моди: Электрификация должна заменить углеводороды
Иван Шилов © ИА REGNUM
Электромобиль

Нью-Дели, 1 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления перед специалистами в IT-индустрии заявил, что в условиях роста цен на нефть Индия должна диверсифицировать потребление электроэнергии, используя новые технологии.

Как сообщает индийская газета «Джагран», Нарендра Моди подчеркнул особую роль современных технологий в сфере электроэнергетики, призывая работников IT-индустрии работать над новыми программами, рассчитанными на привлечение альтернативных источников энергии, которые могли бы обеспечивать энергией электромобили и иные проявления современных технологий.

В последнее время правительство Нарендры Моди нацелено на развитие самого быстрорастущего сегмента на рынке услуг Индии — информационных технологий, используя конкурентные преимущества трудовых ресурсов Индии.

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Зарубежная хроника
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