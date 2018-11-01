Врио главы Липецкой области встретился с обманутыми дольщиками

Липецк, , 14:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 31 октября проверил ход строительства проблемных домов в микрорайоне «Европейский», встретился с дольщиками и ответил на вопросы журналистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В начале октября, вступив в должность врио главы региона, Игорь Артамонов назвал решение проблемы обманутых дольщиков одним из главных приоритетов в своей работе. Уже 19 октября было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и ПАО «Орелстрой».

За две недели работы были возобновлены на 11 незавершенных объектах из 14. Всего в правах восстановят 2502 участников долевого строительства. Большинство ждут квартиры в микрорайоне «Европейский». Четыре дома достраивает ПАО «Орелстрой». Два объекта планируется ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2019 года — там осталось провести только внутреннюю отделку.

«Краны на строительных площадках работают, и люди это видят. В следующем году проблемы 90 процентов дольщиков будут решены», — заявил Артамонов.

Также в 2019 году сдадут еще три домах в микрорайоне «Елецкий» и три дома на улицах Неделина-Фрунзе, Неделина и Агрономической. По одному объекту в «Елецком», который не достроил ООО СК «Велес», управление строительства и архитектуры договорилось с ООО «Глобус» о расселении дольщиков по их выбору в уже готовые квартиры или в строящиеся дома. По объектам ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания» выбран новый инвестор, идет процедура смены застройщика.

«Самая сложная задача — по дому на улице 50 Лет НЛМК. В ближайшее время будут доработаны все юридические вопросы и схема достройки этого объекта», — сказал Игорь Артамонов, добавив, что вскоре начнет работать сайт руководителя региона, где будет размещаться оперативная информация по всем «проблемным» домам.

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