На севере Эфиопии вспыхнула новая волна протестов против угнетения властями

Аддис-Абеба, , 21:02 — REGNUM В столице эфиопского округа Афар, Семере, а также в ряде других городов региона, прошли массовые выступления, которые привели к беспорядкам. По меньшей мере 10 человек получили ранения и пострадали от слезоточивого газа в столице и городе Рахиле, когда силы безопасности попытались разогнать толпу, сообщает эфиопский новостной ресурс Ethiopian Satellite.

В городах Далоль и Эребти продолжаются демонстрации, на которых протестующие призывают федеральное правительство вмешаться и прекратить злоупотребления полномочиями со стороны местных властей, а также требуют уважать права и свободы людей. Сообщается, что недавно назначенный министр обороны Айша Мохаммед и начальник штаба Сире Мэконнын прибыли в регион и ведут переговоры с местными чиновниками и протестующими.

Напомним, что две недели назад 17 октября спецназ штата открыл огонь по толпе с целью подавить восстание, в результате чего восемь человек было ранено.