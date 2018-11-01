Индийский миллиардер Мукеш Амбани: за 20 лет Индия станет мировым лидером

Нью-Дели, , 20:44 — REGNUM «В ближайшие два десятилетия, я могу с уверенностью сказать, что Индия станет мировым лидером и будет способствовать новой волне глобального экономического роста», — заявил индийский миллиардер и предприниматель Мукеш Амбани на 24-й конференции MobiCom в Нью-Дели.

«Пропустив первые три индустриальные революции, страна может возглавить четвертую благодаря своей перспективной молодежи», — добавил бизнесмен.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также отметил, что цифровая трансформация Индии является «непревзойдённой и беспрецедентной».

Мукеш Амбани отметил, что сейчас в стране происходит «подъем предпринимательского духа», что позволит внедрить передовые технологии во все сферы жизни.

Он добавил, что для успешного развития необходимо «поощрять и развивать молодые человеческие ресурсы».

Напомним, что Мукеш Амбани является самым богатым индийцем.