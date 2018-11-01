Четверг, 1 Ноября 2018 года
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Министр городского развития Индии: в 15 городах будет построена сеть метро

Общество

Министр жилищного строительства и городского развития Индии Хардип Сингх Пури рассказал о планах правительства по развитию системы метро в стране

Министр городского развития Индии: в 15 городах будет построена сеть метро
© Айтен Юран
Наместник храма

Нью-Дели, 1 ноября 2018, 17:23 — REGNUM  «В рамках новых проектов правительства, мы планируем построить сеть метро в 15 городах, протяженность которой составит 664 километра», — заявил министр жилищного строительства и городского развития Индии Хардип Сингх Пури на встрече с членами консультативного комитета министерства.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр заявил, что в настоящее время в Индии работает сеть метро, длинной 515 километров.

Он также отметил, что метро в некоторых городах уже находится на стадии строительства.

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Зарубежная хроника
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