Директор Курчатовского института Минкин освобожден от должности

Москва, , 14:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Курчатовского института. Соответствующее распоряжение опубликовано 1 ноября на официальном портале правовой информации.

Временно исполнять обязанности директора будет первый замглавы учреждения по научной работе Александр Благов. Распоряжение об этом также подписано Медведевым.

Денис Минкин уволен по собственному желанию. Он был директором научно-исследовательского института с ноября 2017 года.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» ведет свою историю с 1943 года. Учреждение является одним из крупнейших научных центров в России и занимается задачами в области атомной энергетики и физики.

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